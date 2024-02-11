Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

UFC 299: О’Мэлли — Вера, Ян — Ядонг, дата и время турнира, полный кард, где смотреть, онлайн-трансляция, лайв, Пётр Ян

UFC 299: Ян рвётся в гонку за поясом. Но Ядонг может разрушить карьеру россиянина. LIVE
Сергей Сорокин
Петр Ян — Сонг Ядонг
Комментарии
А ещё в карде титульный поединок О’Мэлли и Веры.

В ночь с 9 на 10 марта в спортивном комплексе «Kaseya Center» в городе Майами (США) состоится грандиозный номерной турнир – UFC 299. Он вызывает особенный интерес у фанатов смешанных единоборств из России, поскольку в его рамках выступит Пётр Ян. Соперником нашего соотечественника станет китаец Сонг Ядонг.

В соглавном событии вечера в клетку возвращается Дастин Порье. Он попытается закрыть поражение от Джастина Гэтжи в противостоянии с Бенуа Сен-Дени. А в главном бою турнира сойдутся Шон О’Мэлли и Марлон Вера. У них на кону будет стоять чемпионский титул в легчайшем весе, который принадлежит американцу.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

Петра рано решили упрекнуть в смене направления:
Летел в США, оказался в Таиланде. Но именно так Ян сможет спасти карьеру
Летел в США, оказался в Таиланде. Но именно так Ян сможет спасти карьеру

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Где смотреть турнир UFC 299 Когда пройдёт турнир UFC 299 Полный кард турнира UFC 299
Live Сергей Сорокин

⚔️ Топурия отреагировал на желание О’Мэлли сразиться с ним

Грузинский претендент на титул UFC Илия Топурия ответил на слова действующего чемпиона организации в легчайшем весе (до 61 кг), американца Шона О’Мэлли, ранее заявившего о желании сразиться с ним.

«Послушайте, О’Мэлли ещё нужно многое доказать в своей весовой категории. Он дерётся с шестым номером рейтинга, который надирал ему задницу. Я не считаю, что он победит Веру. Думаю, Чито побьёт О’Мэлли. Но даже если О’Мэлли победит, ему придётся многое доказывать», — сказал Топурия в подкасте The MMA Hour.

20:16 Сергей Сорокин

🚨 Пётр Ян раскрыл, в каком возрасте может завершить карьеру

Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Пётр Ян признался, что может завершить карьеру в 35 лет. В настоящий момент Петру 30 лет.

«Спортивная карьера не такая длинная, а жизнь впереди. Каждый хочет заработать себе на пенсию. Мне скрывать нечего – я здесь для того, чтобы зарабатывать на хлеб. Когда планирую выйти на пенсию? Лет в 35. Может, в 33», — сказал Ян на канале RCC: MMA & Boxing в YouTube.

20:05 Сергей Сорокин

📣 Пётр Ян рассказал, кого хотел бы сыграть в сериале «Слово пацана»

Бывший чемпион UFC Пётр Ян признался, что посмотрел популярный российский сериал «Слово пацана». По словам Яна, если бы ему предложили, он хотел бы сыграть в сериале самого себя.

«Да, посмотрел «Слово пацана». Хотел бы сняться сам и кого бы сыграл? Играть никого бы не хотел. Хотел бы сыграть себя. Надо какую-то свою тему делать. Свою историю. Сибирский гангстер? Да нет, я умиротворённый человек, спокойный в жизни», — сказал Ян на канале RCC: MMA & Boxing в YouTube.

20:04 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир UFC 299

Посмотреть трансляцию турнира UFC 299 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

20:04 Сергей Сорокин

💪 «Ждём от него новых побед». Фёдор Емельяненко высказался о Петре Яне

Прославленный боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко поделился мнением о бывшем чемпионе UFC в легчайшей весовой категории Петре Яне.

«Пётр изначально показал себя как боец. Я его увидел ещё на чемпионате России среди любителей, он тогда стал серебряным призёром. И вот с того момента я следил за его карьерой.

Ждём его возвращения. Дай бог Петру, чтобы все неприятности, все испытания, которые возникали в его карьере, прошли. И ждём от него новых побед», — сказал Емельяненко в видео, опубликованном пресс-службой бойцовского клуба «Архангел Михаил».

20:03 Сергей Сорокин

Когда пройдёт турнир UFC 299

Турнир UFC 299 состоится в ночь с 9 на 10 марта в спортивном комплексе «Kaseya Center» в городе Майами (США). Предварительный кард стартует в 02:00 по московскому времени, основной – в 06:00 мск.

20:03 Сергей Сорокин

🎂 «Возраст — состояние души». Пётр Ян поблагодарил болельщиков в свой день рождения

Известный российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легчайшем дивизионе Пётр Ян, которому сегодня, 11 февраля, исполнился 31 год, отреагировал на многочисленные поздравления от поклонников в социальных сетях.

«Благодарю всех за поздравления, обнял крепко. День рождения — это просто ещё один день, когда вы идёте на работу, и люди дарят вам любовь. Возраст — это просто состояние души, и вам столько лет, сколько вы думаете.

Огромное спасибо всем за поздравления, всех обнимаю. Будьте счастливы и здоровы!» — сообщил Ян на своей странице в социальной сети.

20:02 Сергей Сорокин

Полный кард турнира UFC 299

Предварительный кард

  • Асу Алмабаев (18-2, Казахстан) – Си-Джей Вергара (12-4-1, США);
  • Мишель Перейра (29-11, 2 NC, Бразилия) – Михал Олексейчук (19-6, 1 NC, Польша);
  • Робелис Деспанье (4-0, Куба) – Джош Парисян (15-7, США);
  • Педро Муньоc (20-8, 2 NC, Бразилия) – Кайлер Филлипс (11-2, США);
  • Марина Мороз (11-5, Украина) – Джоанн Вуд (16-8, Шотландия);
  • Кэтлин Чукагян (18-5, США) – Мэйси Барбер (13-2, США);
  • Матеуш Гамрот (23-2, 1 NC, Польша) – Рафаэль дос Аньос (32-15, Бразилия);
  • Кертис Блэйдс (17-4, 1 NC, США) – Жаилтон Алмейда (20-2, Бразилия);

Основной кард

  • Петр Ян (16-5, Россия) – Ядонг Сонг (21-7-1, 1 NC, Китай).
  • Кевин Холланд (25-10, 1 NC, США) – Майкл Пейдж (21-2, Англия);
  • Гилберт Бёрнс (22-6, Бразилия) – Джек Делла Маддалена (16-2, Австралия);
  • Дастин Порье (29-8, 1 NC, США) – Бенуа Сен-Дени (13-1, 1 NC, Франция);
  • Шон О’Мэлли (17-1, 1 NC, США) – Марлон Вера (23-8-1, Эквадор).
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android