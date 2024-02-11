UFC 299: Ян рвётся в гонку за поясом. Но Ядонг может разрушить карьеру россиянина. LIVE

В ночь с 9 на 10 марта в спортивном комплексе «Kaseya Center» в городе Майами (США) состоится грандиозный номерной турнир – UFC 299. Он вызывает особенный интерес у фанатов смешанных единоборств из России, поскольку в его рамках выступит Пётр Ян. Соперником нашего соотечественника станет китаец Сонг Ядонг.
В соглавном событии вечера в клетку возвращается Дастин Порье. Он попытается закрыть поражение от Джастина Гэтжи в противостоянии с Бенуа Сен-Дени. А в главном бою турнира сойдутся Шон О’Мэлли и Марлон Вера. У них на кону будет стоять чемпионский титул в легчайшем весе, который принадлежит американцу.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!
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⚔️ Топурия отреагировал на желание О’Мэлли сразиться с ним
Грузинский претендент на титул UFC Илия Топурия ответил на слова действующего чемпиона организации в легчайшем весе (до 61 кг), американца Шона О’Мэлли, ранее заявившего о желании сразиться с ним.
«Послушайте, О’Мэлли ещё нужно многое доказать в своей весовой категории. Он дерётся с шестым номером рейтинга, который надирал ему задницу. Я не считаю, что он победит Веру. Думаю, Чито побьёт О’Мэлли. Но даже если О’Мэлли победит, ему придётся многое доказывать», — сказал Топурия в подкасте The MMA Hour.
🚨 Пётр Ян раскрыл, в каком возрасте может завершить карьеру
Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Пётр Ян признался, что может завершить карьеру в 35 лет. В настоящий момент Петру 30 лет.
«Спортивная карьера не такая длинная, а жизнь впереди. Каждый хочет заработать себе на пенсию. Мне скрывать нечего – я здесь для того, чтобы зарабатывать на хлеб. Когда планирую выйти на пенсию? Лет в 35. Может, в 33», — сказал Ян на канале RCC: MMA & Boxing в YouTube.
📣 Пётр Ян рассказал, кого хотел бы сыграть в сериале «Слово пацана»
Бывший чемпион UFC Пётр Ян признался, что посмотрел популярный российский сериал «Слово пацана». По словам Яна, если бы ему предложили, он хотел бы сыграть в сериале самого себя.
«Да, посмотрел «Слово пацана». Хотел бы сняться сам и кого бы сыграл? Играть никого бы не хотел. Хотел бы сыграть себя. Надо какую-то свою тему делать. Свою историю. Сибирский гангстер? Да нет, я умиротворённый человек, спокойный в жизни», — сказал Ян на канале RCC: MMA & Boxing в YouTube.
Где смотреть турнир UFC 299
Посмотреть трансляцию турнира UFC 299 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
💪 «Ждём от него новых побед». Фёдор Емельяненко высказался о Петре Яне
Прославленный боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко поделился мнением о бывшем чемпионе UFC в легчайшей весовой категории Петре Яне.
«Пётр изначально показал себя как боец. Я его увидел ещё на чемпионате России среди любителей, он тогда стал серебряным призёром. И вот с того момента я следил за его карьерой.
Ждём его возвращения. Дай бог Петру, чтобы все неприятности, все испытания, которые возникали в его карьере, прошли. И ждём от него новых побед», — сказал Емельяненко в видео, опубликованном пресс-службой бойцовского клуба «Архангел Михаил».
Когда пройдёт турнир UFC 299
Турнир UFC 299 состоится в ночь с 9 на 10 марта в спортивном комплексе «Kaseya Center» в городе Майами (США). Предварительный кард стартует в 02:00 по московскому времени, основной – в 06:00 мск.
🎂 «Возраст — состояние души». Пётр Ян поблагодарил болельщиков в свой день рождения
Известный российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легчайшем дивизионе Пётр Ян, которому сегодня, 11 февраля, исполнился 31 год, отреагировал на многочисленные поздравления от поклонников в социальных сетях.
«Благодарю всех за поздравления, обнял крепко. День рождения — это просто ещё один день, когда вы идёте на работу, и люди дарят вам любовь. Возраст — это просто состояние души, и вам столько лет, сколько вы думаете.
Огромное спасибо всем за поздравления, всех обнимаю. Будьте счастливы и здоровы!» — сообщил Ян на своей странице в социальной сети.
Полный кард турнира UFC 299
Предварительный кард
- Асу Алмабаев (18-2, Казахстан) – Си-Джей Вергара (12-4-1, США);
- Мишель Перейра (29-11, 2 NC, Бразилия) – Михал Олексейчук (19-6, 1 NC, Польша);
- Робелис Деспанье (4-0, Куба) – Джош Парисян (15-7, США);
- Педро Муньоc (20-8, 2 NC, Бразилия) – Кайлер Филлипс (11-2, США);
- Марина Мороз (11-5, Украина) – Джоанн Вуд (16-8, Шотландия);
- Кэтлин Чукагян (18-5, США) – Мэйси Барбер (13-2, США);
- Матеуш Гамрот (23-2, 1 NC, Польша) – Рафаэль дос Аньос (32-15, Бразилия);
- Кертис Блэйдс (17-4, 1 NC, США) – Жаилтон Алмейда (20-2, Бразилия);
Основной кард
- Петр Ян (16-5, Россия) – Ядонг Сонг (21-7-1, 1 NC, Китай).
- Кевин Холланд (25-10, 1 NC, США) – Майкл Пейдж (21-2, Англия);
- Гилберт Бёрнс (22-6, Бразилия) – Джек Делла Маддалена (16-2, Австралия);
- Дастин Порье (29-8, 1 NC, США) – Бенуа Сен-Дени (13-1, 1 NC, Франция);
- Шон О’Мэлли (17-1, 1 NC, США) – Марлон Вера (23-8-1, Эквадор).