А ещё в карде титульный поединок О’Мэлли и Веры.

UFC 299: Ян рвётся в гонку за поясом. Но Ядонг может разрушить карьеру россиянина. LIVE

В ночь с 9 на 10 марта в спортивном комплексе «Kaseya Center» в городе Майами (США) состоится грандиозный номерной турнир – UFC 299. Он вызывает особенный интерес у фанатов смешанных единоборств из России, поскольку в его рамках выступит Пётр Ян. Соперником нашего соотечественника станет китаец Сонг Ядонг.

В соглавном событии вечера в клетку возвращается Дастин Порье. Он попытается закрыть поражение от Джастина Гэтжи в противостоянии с Бенуа Сен-Дени. А в главном бою турнира сойдутся Шон О’Мэлли и Марлон Вера. У них на кону будет стоять чемпионский титул в легчайшем весе, который принадлежит американцу.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.