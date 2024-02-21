Вице-президент АСА: Копылов ещё сможет войти не только в топ-15 рейтинга UFC

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев уверен, что российский средневес UFC Роман Копылов ещё не сказал своего последнего слова.

На минувшем турнире UFC 298 Копылов удушающим приёмом во втором раунде проиграл американцу Энтони Эрнандесу и потерпел третье поражение в лиге. К этому поединку Копылов подходил с серией из четырёх досрочных побед.

«Копылов — это техничный ударник с хорошей защитой от борьбы. Он шёл на хорошей и впечатлительной серии из побед. Но у Романа возникают проблемы, когда он встречается с агрессивными борцами. И не просто борцами, а бойцами, которые оказывают постоянное давление. Эрнандес оказывал очень серьёзное давление на Романа, при этом он набрасывал удары в стойке. Было важно, что Роману приходилось не только думать о защите от борьбы, но при этом и не пропускать удары через угрозу борьбы. Перспективы Романа… Когда ты уже сформировавшийся человек, тяжело научиться борьбе. Можно улучшить защиту, хотя у Романа она и так на хорошем уровне. Вопрос в том, чтобы не позволять прижимать себя к сетке, не позволять навязывать свой ход боя, а самому идти вперёд, лишая пространства и заставляя отступать оппонента. Чтобы такие соперники, как Эрнандес, не могли прижимать тебя к сетке и продавливать свои идеи. Тогда шансы будут выше. Тот же Эрнандес, считаю, был по зубам Роману. Просто, вероятно, где-то функциональные возможности подвели. Но считаю, что с Романом ещё не всё. Он ещё будет прогрессировать, он относительно молодой парень. Думаю, он может изменить ситуацию и войти не только в топ-15 рейтинга UFC, но и в топ-10 и выше», — сказал Бадаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.