Экс-боец UFC: Макгрегор больше не получит пояс. Так какой смысл возвращаться?

Бывший американский боец UFC Мэтт Браун выразил уверенность, что бывший чемпион промоушена в двух весовых категориях Конор Макгрегор больше не завоюет чемпионский пояс.

«У этого чувака сотни миллионов на счёте в банке. Стали бы вы драться, если бы у вас были сотни миллионов? Он совершил много замечательных поступков. Он был потрясающим бойцом. Но он больше никогда не завоюет титул. Единственная причина, по которой ему пришлось бы вернуться, это его эго. Ему не нужны деньги. Дело только в эго. Он больше не получит пояс, и он это знает. Он не глупый человек. Он говорит много всякой дряни, но он не тупой. Он очень, очень умный. Он знает, что больше никогда не получит пояс. Так какой смысл возвращаться и драться? В чём смысл?» — приводит слова Брауна MMA Fighting со ссылкой на его выступление в подкасте The Fighter vs. The Writer.