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Тренер Сен-Пьера: Топурия и Холлоуэй определят лучшего боксёра в UFC

Тренер Сен-Пьера: Топурия и Холлоуэй определят лучшего боксёра в UFC
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Фирас Захаби, тренер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях канадца Жоржа Сен-Пьера, высказался о потенциальном поединке звёзд полулёгкого дивизиона (до 65 кг), грузина Илии Топурии и американца Макса Холлоуэя.

«С удовольствием посмотрел бы этот бой. Победитель станет не только лучшим в полулёгком весе, но и, как по мне, лучшим боксёром в UFC. Это был бы потрясающий боксёрский поединок. Очевидно, они будут бить ногами и коленями, мы увидим немного борьбы, но прежде всего это противостояние двух отличных боксёров», – цитирует Захаби MMA News.

Топурия на UFC 298 нокаутировал австралийца Алекса Волкановски и стал новым чемпионом. Холлоуэй на UFC Fight Night 225 в августе нокаутировал корейца Чон Чхан Сона, более известного как Корейский Зомби.

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