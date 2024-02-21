Нассурдин Имавов бросил вызов Камару Усману

Восьмой номер среднего веса (до 84 кг) UFC француз Нассурдин Имавов заявил о желании сразиться с экс-чемпионом организации нигерийцем Камару Усманом.

«Добро пожаловать в средний вес, Камару Усман. Стили делают бои. Турнир UFC 22 июня», — написал Имавов в соцсети X (ранее Twitter).

Нассурдину Имавову 28 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2016 году и в октябре 2020-го впервые выступил в UFC. Всего на его счету в MMA 13 побед и четыре поражения. В своём последнем бою, состоявшемся на UFC Fight Night 235, одолел раздельным решением грузина Романа Долидзе.

Усман в своём последнем бою на UFC 284 в октябре уступил судейским решением Хамзату Чимаеву, поединок прошёл в лимите среднего веса.