Пауло Коста: я финиширую Камару Усмана

Бразильский боец смешанных единоборств Пауло Коста выразил желание провести поединок с бывшим чемпионом полусреднего веса UFC нигерийцем Камару Усманом.

«Камару Усман в среднем весе — это очень интересно. Гурман Чен-Чен (Имеется в виду Хамзат Чимаев — Прим. «Чемпионата») не смог его финишировать, но я мог бы это сделать», — написал Коста в своих социальных сетях.

Напомним, что поединок между Хамзатом Чимаевым и Камару Усманом состоялся на турнире UFC 294. Камару вышел на коротком уведомлении, так как первоначальный соперник Чимаева, которым был Пауло Коста, снялся с бой в виду заражения вирусом. Поединок Чимаева и Усмана прошёл все три раунда и завершился победой чеченского бойца единогласным решением судей.