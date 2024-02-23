Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пауло Коста: я финиширую Камару Усмана

Пауло Коста: я финиширую Камару Усмана
Комментарии

Бразильский боец смешанных единоборств Пауло Коста выразил желание провести поединок с бывшим чемпионом полусреднего веса UFC нигерийцем Камару Усманом.

«Камару Усман в среднем весе — это очень интересно. Гурман Чен-Чен (Имеется в виду Хамзат Чимаев — Прим. «Чемпионата») не смог его финишировать, но я мог бы это сделать», — написал Коста в своих социальных сетях.

Напомним, что поединок между Хамзатом Чимаевым и Камару Усманом состоялся на турнире UFC 294. Камару вышел на коротком уведомлении, так как первоначальный соперник Чимаева, которым был Пауло Коста, снялся с бой в виду заражения вирусом. Поединок Чимаева и Усмана прошёл все три раунда и завершился победой чеченского бойца единогласным решением судей.

Материалы по теме
Друг Макгрегора обратился к Пауло Косте после его поражения на UFC 298
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android