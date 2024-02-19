Друг Макгрегора обратился к Пауло Косте после его поражения на UFC 298

Боец смешанных единоборств Диллон Дэнис, известный дружбой с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, отреагировал на поражения бразильца Пауло Косты в поединке с представителем Австралии Робертом Уиттакером.

«Даже не знал, что ты можешь так двигаться», — написал Дэнис в социальных сетях.

Поединок между Костой и Уиттакером проходил на турнире UFC 298 в ночь с 17 на 18 февраля мск. Он продлился все три раунда и завершился победой Роберта Уиттакера единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27). В общей сложности на счету Пауло в смешанных единоборствах 14 побед при трёх поражениях. До этого бразилец встречался с представителем США Люком Рокхолдом и победил его единогласным решением судей.