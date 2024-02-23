Перейра оценил вероятность третьего боя с Адесаньей в UFC

Чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории бразилец Алекс Перейра оценил вероятность проведения третьего боя по правилам смешанных единоборств с бывшим обладателем титула UFC в среднем дивизионе новозеландцем Исраэлем Адесаньей.

«Чувствую, что наше противостояние окончено, хотя кто знает. Если Адесанья и UFC проявят интерес к нашему поединку, я с ним подерусь, но на данный момент я думаю, что оно окончено. Просто у меня нет ощущения, что мы когда-нибудь подерёмся снова», – приводит слова Перейры MMA News.

Напомним, Алекс Перейра и Исраэль Адесанья провели по два боя в ММА и кикбоксинге, три из которых завершились в пользу бразильца.

Ранее Алекс Перейра сообщил о желании потренироваться вместе с Исраэлем Адесаньей, если они больше не пересекутся в очном поединке.