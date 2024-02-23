Чимаев раскрыл сроки своего возвращения в октагон

Непобеждённый арабо-чеченский боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев, выступающий в средней весовой категории UFC, рассказал о том, когда он собирается вернуться в октагон.

«После Рамадана мы отдохнём, проведём лагерь, и будем драться с любым. Думаю, это случится летом. Я хочу выступить в Саудовской Аравии, но непохоже, что кто-то горит желанием драться со мной там. Посмотрим, как всё сложится. Сейчас я просто жду новостей», – заявил Борз в интервью FCR MMA.

Напомним, профессиональный рекорд Чимаева в смешанных единоборствах составляет 13-0. Последний раз Хамзат выходил в октагон в октябре 2023 года, когда на турнире UFC 294 он победил Камару Усмана решением большинства судей.

Ранее Чимаев рассказал, почему он он не согласился провести бой с чемпионом UFC в полусредней весовой категории британцем Леоном Эдвардсом на турнире UFC 300, который 14 апреля пройдёт в Лас-Вегасе (США).