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PFL vs. Bellator. Прямая трансляция
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20:30 Мск
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Эй-Джей Макки выразил интерес в поединке с Усманом Нурмагомедовым

Эй-Джей Макки выразил интерес в поединке с Усманом Нурмагомедовым
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Бывший чемпион Bellator в полулёгком весе Эй-Джей Макки заинтересован в проведении боя с действующим чемпионом Bellator в лёгком весе Усманом Нурмагомедовым.

«Это бой, который все хотят увидеть. На сегодняшнем турнире будет много отличных боёв. Как я уже сказал, если я не могу быть непобедимым, то и никто не сможет. Я с нетерпением жду возможности забрать его «0». Я иду за Усманом. Он великий чемпион. Я хотел бы проверить его навыки. У него отличная борьба, довольно приличная ударная техника, джиу-джитсу, и я думаю, что это просто развлекательный бой, где бы он ни состоялся. Думаю, что это будет настоящая борьба.

Что касается отстранения Усмана, мне плевать, что он принимает. Мне всё равно. Бери, чёрт возьми, всё, что хочешь. Когда мы доберёмся до клетки, тебе придётся сражаться. Мне плевать. Мне всё равно. Если хочешь, тебе могут прописать чёртовы стероиды. Мне действительно всё равно», — сказал Макки в интервью порталу MMA Fighting.

Напомним, сегодня Эй-Джей Макки проведёт поединок с Клэем Коллардом в рамках турнира PFL vs Bellator.

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