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«Хочет всё забрать». Хабиб высказался в адрес Усмана Нурмагомедова

«Хочет всё забрать». Хабиб высказался в адрес Усмана Нурмагомедова
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Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов прокомментировал недавний спарринг с двоюродным братом Усманом Нурмагомедовым.

«Младший хочет всё забрать», — написал Хабиб.

Также к Усману обратился прославленный тренер Хавьер Мендес.

«Вот почему ты остаёшься чемпионом. Большой брат помогает», — написал в соцсетях Мендес.

Хабиб провёл спарринг с двоюродным братом Усманом Нурмагомедовым:

Напомним, на Bellator 300 Усман единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45) победил американца Брента Примуса и вышел в финал Гран-при. В настоящий момент россиянин провёл 17 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 17 побед. Ещё один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

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