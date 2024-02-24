Спарринг-партнёр Энтони Джошуа дал прогноз на его бой с Фрэнсисом Нганну

Британский боксёр-тяжеловес и спарринг-партнёр экс-чемпиона мира по версии IBO, IBF, WBO и WBA Энтони Джошуа Джейми Чикива дал прогноз касательно предстоящего поединка Джошуа с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.

«Они большие и мощные панчеры, но я верю, что это будет ночь Джошуа. Верю, что он нокаутирует его. Я был спарринг-партнёром Энтони в последние недели лагеря и мы ежедневно проводили с ним спарринги. Поэтому я могу сказать, что он в прекрасной форме. Как мне кажется, многие ожидают, что Фрэнсис победит Джошуа, но я считаю, что они недооценивает Энтони и его навыки. Энтони отлично подготовлен, он прекрасно прогрессирует, так что Нганну также должен быть в хорошей форме», — сказал Джейми в интервью порталу Sky Sports Boxing.