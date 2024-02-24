28-летний японец Танака стал чемпионом мира уже в четвёртом дивизионе

В Токио (Япония) завершился вечер профессионального бокса, в главном бою которого чемпион мира в трёх весовых категориях, японец Косеи Танака (19-1, 11) оспорил с мексиканцем Кристианом Ранхелем (22-4-2, 9 KO) вакантный титул WBO во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг).

Победу единогласным судейским решением (117-110, 119-108, 116-111) одержал Такака, завоевавший пояс в четвёртой для себя весовой категории. Примечательно, что он стал вторым боксёром в истории своей страны, сумевшим это сделать.

Косеи Танаке 28 лет. Японец дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и уже в пятом бою сразился за титул WBO в минимальном весе (до 47,2 кг), одержав победу. Впоследствии он стал чемпионом мира в первом наилегчайшем (до 49 кг) и наилегчайшем дивизионах (до 50,2 кг).