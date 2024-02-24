Чемпион Bellator Эблин: я на уровень выше дю Плесси и технически лучше

Чемпион Bellator в среднем весе (до 84 кг) американец Джонни Эблин высказался о потенциальном противостоянии с действующим обладателем титула UFC южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.

«Я считаю, что он отлично мне подходит. Я считаю себя лучшим ударником, я лучше как боксёр. Я аккуратней в защите, аккуратней в ударах, технически я лучший борец. Я борюсь с четырёх лет, а он просто больший и сильный парень, который научился бороться. Я же занимаюсь этим с детства.

Я был борцом в колледже, но умею и драться. Я универсал. Он тоже, но я на уровень выше и, очевидно, быстрее. Он большой и сильный чувак, но я быстрее и выносливее. И технически лучше него во всех аспектах», — сказал Эблин в подкасте The MMA Hour.