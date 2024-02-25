Вадим Немков прокомментировал успешный дебют в тяжёлом весе

Бывший чемпион Bellator в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Вадим Немков прокомментировал победу над бразильцем Бруно Каппелоццой, поединок с которым состоялся сегодня, 25 февраля, на турнире PFL vs Bellator в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Для меня это новая ступень в моей карьере. Надеюсь, с такого боя начнётся моя карьера в тяжах и продолжится до конца. Я хотел бы чемпионский бой, стать чемпионом. Пояс, который мне дали сейчас, очень красивый. Он меня впечатлил, как только я его увидел. Теперь он мой. И я привезу его с гордостью домой, в Россию. Я хотел бы посвятить эту победу «Святому Белогорью», — сказал Немков после выступления.

Вадиму Немкову 31 год. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2013 году и в августе 2017-го впервые подрался в американском промоушене Bellator.

В августе 2020 года Немков сразился за титул Bellator с американцем Райаном Бейдером, досрочно остановив его во втором раунде, после чего провёл четыре защиты против американцев Фила Дэвиса и Кори Андерсона, литовца Джулиуса Энгликаса и кубинца Йоэля Ромеро.