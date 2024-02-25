Джон Джонс дал прогноз на поединок Джошуа — Нганну

Чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс дал прогноз на предстоящий боксёрский поединок между экс-чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям IBO, IBF, WBA и WBO Энтони Джошуа и экс-чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.

«Я болею за Фрэнсиса просто из-за того, что ему пришлось пройти, как далеко он продвинулся в жизни, и потому, что он является таким же мастером смешанных единоборств, как я. Как можно не болеть за Фрэнсиса? Он прекрасный, прямой человек. Но Энтони Джошуа занимается боксом с самого детства, а я из тех парней, которые проявляют должное уважение, когда это необходимо. Я не люблю рисковать, но если бы мне пришлось поставить на исход боя свои деньги, я бы поставил их на Энтони Джошуа. Прости, Фрэнсис!» — сказал Джонс в интервью во время турнира PFL vs Bellator.