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Джон Джонс: я одержу победу над Миочичем, Аспиналлом и Нганну

Джон Джонс: я одержу победу над Миочичем, Аспиналлом и Нганну
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Чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс назвал соперников, с которыми он предпочёл бы провести бой.

«Я думаю, что сейчас есть много боёв, которые хотят увидеть фанаты. Бой с Аспиналлом будет очень громким, как и бой с Фрэнсисом Нганну. Мой поединок со Стипе — это подарок для самых преданных фанатов. Я не знаю, как всё случится. Мой прогноз таков, что я одержу победу над Стипе Миочичем, затем над Томом Аспиналлом и Фрэнсисом Нганну», — сказал Джонс на интервью во время турнира PFL vs Bellator.

Напомним, Джон Джонс должен был выступить на турнире UFC 295, который проходил в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Он должен был проводить первую защиту титула в тяжёлом весе против Стипе Миочича. Однако Джонс получил травму плеча и был вынужден сняться с турнира, а также лечь в больницу для проведения операции.

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