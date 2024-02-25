Стал известен следующий соперник Александра Шлеменко

Казахстанский ветеран смешанных единоборств Куат Хамитов сообщил, что проведёт следующий поединок против российской звезды Александра Шлеменко. Бой состоится 4 мая в рамках турнира RCC.

«Раз такая информация просочилась, то подтверждаю, что мой следующий бой состоится против Александра Шлеменко 4 мая на RCC», — написал Хамитов в социальных сетях.

Куату Хамитову 36 лет. Казахстанец дебютировал как профессионал в 2011 году и всего за карьеру провёл 34 поединка, одержав 25 побед и потерпев семь поражений. Два боя завершились вничью.

39-летний Шлеменко в своём последнем бою по правилам MMA, состоявшемся в декабре на RCC 17, взял реванш у серба Александра Илича, победив техническим нокаутом в первом раунде.