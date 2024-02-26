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Американский промоутер: Тим Цзю не так хорош, как считают

Американский промоутер: Тим Цзю не так хорош, как считают
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Известный американский промоутер Леонард Эллерби, известный по работе с Флойдом Мейвезером и Джервонтой Дэвисом, высказался о предстоящем титульном поединке в первом среднем весе (до 69,9 кг) между Тимом Цзю и Китом Турманом.

«Я считаю, что этот бой подходит Киту. Мы оцениваем Тима Цзю, и я скажу, что он хороший боец, но, честно говоря, я не думаю, что он так хорош, как считают. Он не такой большой фаворит против Турмана, без сомнений. Я давно в этом бизнесе. Бой будет таким, каким будет, но говорю вам, Кит Турман победит. Как по мне, у него отличные шансы на победу», – сказал Эллерби в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Киту Турману 35 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2007 году и в июле 2013-го сразился за временный титул WBA в полусреднем весе, после чего был повышен до статуса регулярного чемпиона.

В марте 2017 года Турман объединил титулы WBA и WBC, победив раздельным решением соотечественника Дэнни Гарсию, после чего приостановил карьеру.

В июле 2019 года Турман потерпел первое и единственное поражение в карьере, уступив по очкам легендарному филиппинцу Мэнни Пакьяо.

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