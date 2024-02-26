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Вадим Немков назвал лучших российских тяжеловесов на данный момент

Вадим Немков назвал лучших российских тяжеловесов на данный момент
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Бывший чемпион Bellator в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Вадим Немков рассказал, кого он считает сильнейшим российским тяжеловесом на данный момент.

«Наверное, Серёга Павлович на первом месте будет, потом Толя Малыхин, потом Саня Волков, Женя Гончаров. Свою команду не буду здесь выставлять», — приводит слова Немкова «Матч ТВ».

Вадиму Немкову 31 год. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2013 году и в августе 2017-го впервые подрался в американском промоушене Bellator.

В августе 2020 года Немков сразился за титул Bellator с американцем Райаном Бейдером, досрочно остановив его во втором раунде, после чего провёл четыре защиты: против американцев Фила Дэвиса и Кори Андерсона, литовца Джулиуса Энгликаса и кубинца Йоэля Ромеро. В прошедшие выходные Немков оказался сильнее бразильца Бруно Каппелоццы.

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