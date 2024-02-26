«Больше дела, разноцветная голова». Райан Гарсия ответил на выпады О'Мэлли

Популярный американский боксёр мексиканского происхождения Райан Гарсия ответил на выпады британца Шона О'Мэлли.

«Меньше слов, больше дела. Ты же знаешь, разноцветная голова, что есть только один способ выяснить это. Дана, давай устроим это!» — написал Гарсия в социальных сетях.

Напомним, Гарсия имеет в своём активе 24 победы и одно поражение. В последний раз он выходил в ринг 2 декабря 2023 года. Его оппонентом был Оскар Дуарте Хуардо, которого он победил нокаутом в восьмом раунде.

Шону О'Мэлли вскоре предстоит первая защита титула в легчайшем весе в реванше с Марлоном Верой на турнире UFC 299, который состоится 10 марта. Их первый поединок завершился победой Марлона Веры техническим нокаутом.