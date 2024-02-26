«Ещё одна коротышка хочет быть раздавленной». Махачев отреагировал на вызов Топурии

Действующий чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев отреагировал на вызов испанца грузинского происхождения Илии Топурии.

«Ещё одна коротышка, которая болтает. Ещё одна коротышка, которая хочет быть раздавленной», — приводит слова Махачева MMAUncensored.

Напомним, Топурия стал чемпионом UFC в полулёгком дивизионе после победы в поединке с австралийцем Александром Волкановски. Их бой состоялся на турнире по смешанным единоборствам UFC 298 в ночь с 17 на 18 февраля мск. Противостояние завершилось победой Топурии нокаутом во втором раунде.

Махачев в своём последнем бою тоже встречался с Волкановски. Это был их реванш после победы Ислама. Во втором поединке Махачев победил нокаутом в первом раунде.