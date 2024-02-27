Член Международного боксёрского Зала славы, а ныне промоутер, легендарный американец Оскар де ла Хойя предложил провести бой с главой UFC Даной Уайтом.

«Возможно, я мог бы занять Даной в соглавном бою. Мы крутые, но всё хорошо. Я даже не разговаривал с этим парнем. У меня всё хорошо, но это не значит, что мы не можем этого сделать. Нет, я никогда не встречал его. Он живет в Вегасе? Я живу в Вегасе и сейчас собираюсь сделать там несколько больших дел», — приводи слова де ла Хойи BJ Penn.

Ранее между Оскаром и Уайтом был конфликт. Оскар обвинял Дану в низкой оплате бойцов своего промоушена.

Напомним, за свою профессиональную карьеру в боксе де ла Хойя провёл 45 боёв, в которых одержал 39 побед, из которых 30 досрочно, и потерпел 6 поражений (2 нокаутом).

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