Топурия рассказал, хочет ли он, чтобы его сын стал бойцом

Новоиспечённый чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия, представляющий Испанию и Грузию, рассказал, хочет ли он, чтобы его сын стал бойцом.

«Дело не в том, что я хотел бы этого, а в том, что моему сыну придется стать бойцом, у него не будет другого выбора, бойцом в той жизни, с которой мы все сталкиваемся каждый день. А потом, если он решит выйти в октагон или сделать в своей жизни все, что захочет, — это уже другое дело, но ему придется стать бойцом на всю жизнь. Если я увижу в нем желание и стремление попасть в ММА, конечно, я буду поддерживать его и помогу ему осуществить свою мечту.», — приводит слова Топурии Marca.

Напомним, Топурия стал чемпионом UFC в полулёгком дивизионе после победы в поединке с австралийцем Александром Волкановски. Их бой состоялся на турнире по смешанным единоборствам UFC 298 в ночь с 17 на 18 февраля мск. Противостояние завершилось победой Топурии нокаутом во втором раунде.