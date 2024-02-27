Ирина Алексеева заявила о желании провести бой на голых кулаках

Российский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Ирина Алексеева рассказала о своём желании провести бой на голых кулаках.

«Некоторое время в Top Dog были кулачные бои, и они получались очень зрелищными. Девчонки закатывали бои не хуже, чем за границей. Со временем, мне кажется, эта тема раскрутится в России. Я отношусь к кулачным боям хорошо и сама бы хотела там поучаствовать, мне это очень нравится.

К турнирам по пощёчинам я тоже отношусь положительно. Там своя техника, своя движуха, интересно, весело. Наблюдать за этим мне нравится, может, даже и сама бы приняла там участие», — приводит слова Алексеевой Metaratings.

Напомним, в октябре Алексеева встретилась с британкой Мелиссой Диксон. Результат поединка: победа Мелиссы Диксон единогласным решением (29-28, 30-27, 29-28).