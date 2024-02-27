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Анатолий Малыхин провёл битву взглядов с Ренье де Риддером

Анатолий Малыхин провёл битву взглядов с Ренье де Риддером
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Чемпион One Championship в тяжёлом и полутяжёлом весе Анатолий Малыхин провёл битву взглядов с голландским бойцом и чемпионом One Championship в среднем весе Ренье де Риддером. Их поединок пройдёт на турнире One Championship 166, который состоится 1 марта 2024 года в Катаре.

Напомним, бойцы встречались ранее на турнире One Championship — on Prime Video 5, который состоялся 3 декабря 2022 года. Ренье де Риддер проводил защиту звания чемпиона в полутяжёлом весе. Однако Анатолий Малыхин нокаутировал его в первом раунде и стал новым чемпионом One Championship в полутяжёлом весе.

Последний раз Анатолий Малыхин встречался с Аржаном Булларом на турнире One Friday Fights 22, который прошёл 23 июня 2023 года. Анатолий одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде.

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