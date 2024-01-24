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Майкл Пейдж указал на ошибку Стрикленда в бою с дю Плесси на UFC 297

Майкл Пейдж указал на ошибку Стрикленда в бою с дю Плесси на UFC 297
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Британский полусредневес Майкл Пейдж поделился мнением о недавнем поединке между американцем Шоном Стриклендом и представителем ЮАР Дрикусом дю Плесси. Он проходил в ночь с 20 на 21 января мск в Торонто (Канада) на турнире UFC 297. Бой продлился всю дистанцию и завершился раздельным судейским решением (48-47, 47-48, 48-47) в пользу спортсмена из Южной Африки. Как считает Пейдж, Стрикленду следовало действовать более агрессивно.

«В целом бой казался немного хаотичным. Так может быть из-за столкновения определённых стилей. Мне кажется, что Стрикленду следовало быть немного более агрессивным, чтобы дю Плесси было труднее набирать обороты. Именно это, как мне кажется, давало Дрикусу небольшое преимущество», — сказал Пейдж на своём канале в YouTube.

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