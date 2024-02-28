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«Из-за Даны Уайта». Александр Емельяненко рассказал, почему отклонял предложения UFC

«Из-за Даны Уайта». Александр Емельяненко рассказал, почему отклонял предложения UFC
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Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, почему не подписывал контракт с UFC.

«Неоднократно говорил, что поступали предложения от Даны Уайта, от американцев. Был какой-то менеджер, но там мутная история. Из-за определённых событий я невыездной в Америку. Я готов поехать драться хоть завтра, показать зрелищные бои. Просто не могу выехать в Америку, получить визу. А UFC невыгодно, чтобы я один раз тут подрался и пропал.

Плюс мы ещё популяризуем боевое самбо, то есть выступаем в любительских турнирах. А Дана Уайт это запрещает, мы должны были драться только у него, спрашивать всё у него. Всю жизнь популяризировали UFC, выступали, а тут из-за Даны Уайта не будем. Мы сказали, отдыхай», — сказал Емельяненко на YouTube-канале «На спорте с Монто».

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