«Это фиаско, братан». Боксер Войцеховский раскритиковал Тимура Никулина

Боксер RCC Boxing Promotions Василий Войцеховский (13-0), третий номер Boxrec в полутяжёлом весе (до 79,3 кг), раскритиковал Тимура Никулина.

«Мы недавно с Тимуром провели стердаун, были на открытии зала моих близких ребят, там были Дмитрий Кудряшов, Хетаг Цопанов. В принципе, мероприятие посетили многие спортсмены, функционеры, артисты известные. Но я, хоть и провёл фейс-ту-фейс, не понимаю, как можно считать Никулина профессиональным спортсменом? Человек, не имея толком результатов именно в спорте, из-за своей медийности воспринимается людьми как претендент на какие-то титулы и так далее. Для меня это абсурд. Уровень бокса, который Тимур показывает в ринге против своих соперников… Это фиаско, братан! Он боксирует против людей, которых нельзя назвать боксёрами, и посмотрите, как он боксирует!

Я ему при встрече сказал: «Тимур, мы разные. Я смотрю в сторону титулов чемпиона, а ты смотришь в сторону бабла». У нас мотивация разная, понимаете? И этот человек, более медийный, при этом не являясь боксёром, рассчитывает на то, чтобы победить боксёра. И при этом Никулин хочет просто в очередной раз заработать денег и хайпануть. Проиграет, сможет всем сказать: «А что вы от меня хотите, я дрался с профессиональным боксёром!». Попадёт по мне разок, а потом будет всем рассказывать, как боксёру врезал.

Я уже давал своё согласие на поединок с Никулиным. Мы были на конфиденциальной на тот момент встрече с Хетагом Цопановым, главой PRAVDA. Я уведомил своих промоутеров об этом. Сказал, что было предложение. За поединок предлагали мне сумму с шестью нулями, и Тимуру сначала такую же за бой и ещё сверху шесть нулей за победу над Василием Войцеховским. Мой промоутер, Герман Владимирович Титов, пошёл на уступки, мне дали право драться там.

Но Никулин отказался! Он попросил за бой со мной ещё больше денег. А теперь он и за те цифры согласен, только мне это уже неинтересно. Мне уже не нужна вся эта медийка, его армия юных фанатов с неокрепшими умами. У меня более зрелая аудитория, которая ждёт от меня не фрик-боёв, а успехов на мировой боксёрской арене.

У меня лучший промоутер в СНГ и один из лучших в Европе и мире. У меня рекорд 13-0, я заставлю с собой считаться! Это не гордыня, просто факты. Поэтому сейчас у меня цель – собрать команду, подлатать дыры в своём боксе и жить в спортзале, идти вперёд. А что мне даст бой с Никулиным? Зачем мне драться в России с Никулиным, когда меня поддерживают такие люди, как Эгис Климас и Герман Титов? Эгис в разговоре сказал мне: «Василий, пора нам выходить на большие арены», — сказал Войцеховский в беседе с корреспондентом Чемпионата Александром Фроловым.