А. Емельяненко рассказал, как он оплачивает счета в ресторане, если у него нет денег

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, как он оплачивает счета в ресторане, если у него нет с собой денег.

«Сижу где-то в ресторане, у меня счёт не оплачен. Смотришь, в кошельке денег нет. Говоришь: «Подождите, я сейчас». Смотрю, где следующие бои. Звоню: «Я у вас подерусь». Вот с Исмаиловым так, все вот эти бои, где я проигрывал. Я проигрывал не потому, что они лучше, а потому что не готовился. Бои, к которым я готовился, я ни разу не проигрывал. Пошёл, подрался, деньги забрал, я поехал», — сказал Емельяненко на YouTube-канале «На спорте с Монто».

Напомним, в последнем бою Александр встречался с блогером Евгением Ершовым. Поединок проходил в мае прошлого года. Противостояние закончилось досрочной победой Емельяненко – победу он добыл болевым приёмом. В настоящий момент Александру 42 года.