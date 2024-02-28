Исраэль Адесанья обозначил желаемого соперника для возвращения

Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья рассказал, что ему нравится идея организации реванша с бывшим чемпионом UFC в среднем весе Шоном Стриклендом.

«Бой со Стриклендом не будет долгим. Я смотрю вперёд, немного заглядываю в будущее, но не пытаюсь на нём сосредоточиться. И я просто знаю, что реванш со Стриклендом рано или поздно будет. Сейчас я нахожусь в хорошем состоянии с точки зрения физического здоровья и морального состояния и точно знаю, что в том бою (ранее бойцы встречались в октагоне на турнире UFC 293, где победу одержал Стрикленд. — Прим. «Чемпионата») я не был собой.

Шон – отличный боец. А ещё он хороший чемпион. Какое царствование. Я имею в виду, он сделал то, что должен был сделать. Даже то, как он меня победил, было впечатляющим, это был его момент», — цитирует Исраэля портал MMA Mania.