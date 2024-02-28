Уиттакер — о поединке с Костой: это была лучшая версия Пауло

Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер поделился впечатлениями от поединка с бразильским бойцом Пауло Костой.

«Я упоминал об этом в преддверии турнира, что у меня была цель подготовиться к лучшей версии Косты, и, вы знаете, я, конечно, говорю это и готовлюсь к этому, но, мужик, я надеялся, что получу худшую версию Косты. Надеялся, что получу вялую, ленивую, уставшую, больную версию Косты, но этот парень показал себя с лучшей стороны.

Это было неожиданно, потому что в октагоне была лучшая версия Пауло. Его удары ногами, его скорость меня удивили. Он был намного быстрее, чем в своих прошлых боях и чем я предполагал. Это была его лучшая версия, но мне удалось его разобрать и победить. Все говорят о том, как хорошо он выглядел. Не говори мне об этом, братан. Пауло был в своей лучшей форме, но я всё-равно победил его. Респект ему, к тому же мне кажется, что эта версия Косты сможет победить многих парней в топе», — сказал австралийский боец порталу Middle Easy.