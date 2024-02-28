Уиттакер: хочу вернуть себе свой пояс

Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер заявил, что готов провести реванш с действующим обладателем пояса Дрикусом дю Плесси, а также с американцем Шоном Стриклендом.

«Я стремлюсь к титулу. Моя цель — вернуть себе свой пояс. И мне бы очень хотелось вновь встретиться с Дрикусом дю Плесси – особенно потому, что он чемпион. Однако Шон Стрикленд также имеет право на титульный поединок, поэтому он у меня на прицеле. Все о нём много говорят, он на вершине. И это может дать мне путь к чемпионскому поясу, к которому так стремлюсь. Так что на данный момент меня особо не волнует, кто будет моим следующим соперником»‎, — цитирует Уиттакера портал Low Kick MMA.

Напомним, Роберт Уиттакер в последнем поединке, который прошёл на турнире UFC 298, единогласным решением судей победил Пауло Косту.