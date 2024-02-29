Нганну рассказал, как Майк Тайсон помогал ему готовиться к бою с Джошуа

Бывший чемпион UFC в тяжёлой весовой категории, камерунец Фрэнсис Нганну рассказал, как ему помогал легендарный абсолютный экс-чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон перед боем с двукратным чемпионом мира в супертяжёлом весе, британцем Энтони Джошуа.

«Честно говоря, в этом бою, поскольку здесь был мой собственный тренер, на этот раз Тайсона здесь не было. Майк раза три приходил на мои тренировки. Он больше консультировал, он смотрел тренировки и давал мне советы», — приводит слова Нганну Boxing Social.

Напомним, бой между Нганну и Джошуа состоится в ночь с 8 на 9 марта.

Напомним, В октябре Нганну дебютировал на профессиональном ринге, проведя 10-раундовый поединок с британцем Тайсоном Фьюри и уступив раздельным судейским решением.

Проморолик к бою Джошуа — Нганну