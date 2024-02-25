Немков — идеальный тяжеловес. Но до Нганну и Джонса ему не дотянуться

24 февраля в Саудовской Аравии прошёл турнир по смешанным единоборствам «PFL против Bellator», где было запланировано противостояние чемпионов двух организаций. Но особый интерес фанатов из России вызывал поединок, в котором сошлись Вадим Немков и Бруно Каппелоцца. Бой завершился победой нашего соотечественника во втором раунде. Вадим тотально доминировал и без особенных проблем засабмитил соперника, заставив его «уснуть». Однако пока будущее россиянина выглядит туманным.

Немков показал свой огромный потенциал в тяжёлом весе. Он действительно продемонстрировал высочайший уровень навыков. Было любопытно наблюдать за тем, как легко Вадим переводил крупного соперника. Огромный бразилец выглядел простой игрушкой в руках россиянина. Поэтому победа во втором раунде не стала особенной неожиданностью. Правда, не обошлось и без негативных моментов. В одном из разменов за Вадима стало тревожно. Каппелоцца потряс нашего соотечественника несколькими мощными ударами. Но Немков очень быстро пришёл в себя и ответил.

Сразу после поединка Вадим красноречиво дал понять – теперь его интересует только титульный поединок: «Для меня это новая ступень в моей карьере. Надеюсь, с этого боя начнётся моя карьера в тяжах и продолжится до конца. Я хотел бы чемпионский бой, хочу стать чемпионом. Пояс, который мне дали сейчас, очень красивый. Он меня впечатлил, как только я его увидел. Теперь он мой, и я с гордостью привезу его домой, в Россию. Я хотел бы посвятить эту победу «Святому Белогорью».

Но, видимо, ждать своего шанса выйти в октагон против лучших тяжеловесов планеты Вадиму придётся очень долго. А всё потому, что следующий соперник Фрэнсиса Нганну, за которым так гонится Немков, определился в противостоянии Райана Бейдера и Ренана Феррейры. Огромный бразилец за 21 секунду вырубил чемпиона, не позволив ветерану даже подумать о потенциальной победе. Поэтому организация просто не станет игнорировать Ренана после такого яркого поединка. Не совсем понятно, сколько именно времени пройдёт до этого противостояния. Но ясно одно – пока Нганну будет искать свою возможность в профессиональном боксе, где он получает огромные деньги и славу.

Любопытно, что Нганну может провести и поединок по правилам смешанных единоборств, но с совершенно другим соперником. На прошедшем турнире опять произошло столкновение Фрэнсиса и Джона Джонса. Складывается ощущение, что рано или поздно боссы организаций всё-таки договорятся. И главные тяжеловесы UFC и PFL всё-таки сойдутся в октагоне. Есть уверенность, что они попытаются организовать поединок до завершения карьеры Костяного.

Фрэнсис Нганну и Джон Джонс Фото: Cooper Neill/Getty Images

Получается, что потенциальных поединков с этими тяжеловесами в ближайшее время Немкову ждать не стоит. И этого не решит даже потенциальный переход в UFC. Там Вадиму придётся выстраивать всё заново. Да и к поясу Джонса выстроилась огромная очередь. Сергей Павлович, Том Аспиналл, Сириль Ган… И даже Стипе Миочич по-прежнему в большой гонке за поясом. Поэтому пока не совсем понятно, что именно делать россиянину. И даже красивейшая победа в последнем поединке не сильно улучшает жизнь Немкова.

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Россиянин – практически эталонный тяжеловес. Он продемонстрировал, что может практически всё. Немков классно работает на руках, прекрасно чувствует себя в борьбе. И Нганну, и Джонсу он совершенно точно мог бы составить достойную оппозицию. Вот только этим топовым тяжеловесам прямо сейчас такой потенциальный поединок попросту не нужен. А ждать своего шанса очень долго 31-летнему Вадиму совершенно точно не хочется.