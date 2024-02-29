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«Я не уклоняюсь от этого боя». Энтони Джошуа готов встретиться с Деонтеем Уайлдером

«Я не уклоняюсь от этого боя». Энтони Джошуа готов встретиться с Деонтеем Уайлдером
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Двукратный чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа заявил, что он никогда в своей карьере не уклонялся от вызовов и его бой с Деонтеем Уайлдером еще может состояться.

«Болельщики хотели бы увидеть этот бой. У нас уже была договоренность, всё было подписано и оформлено. Нам просто оставалось сделать своё дело, но он не выполнил свою часть сделки. Но мы ещё можем встретиться.

Я подписал контракт на бой с Тайсоном Фьюри, я подписал контракт на бой с Деонтеем Уайлдером, я подписал контракт на бой со многими боксёрами. Я просто делаю хороший бизнес. Я хороший боксёр и не уклоняюсь от вызовов. Я всегда готов к бою в любое время» — приводит слова Джошуа Boxingnews со ссылкой на Sky Sports.

Контракт на бой Уайлдер – Джошуа был подписан, бой должен был пройти в Саудовской Аравии при условии, что оба выиграют свои предстоящие бои, но Уайлдер потерпел неожиданное поражение по очкам от Джозефа Паркера.

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