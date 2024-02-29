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Малыхин перевесил де Риддера перед титульным боем на One Championship 166

Малыхин перевесил де Риддера перед титульным боем на One Championship 166
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1 марта 2024 года в Катаре пройдёт турнир One Championship 166, в главном поединке которого встретятся российский боец Анатолий Малыхин и представитель Нидерландов Ренье де Риддер. Спортсмены сразятся за пояс организации в средней весовой категории.

В преддверии спортивного шоу оба бойца приняли участие в официальной процедуре взвешивания, и оба её прошли. Анатолий показал на весах 92,75 кг. Вес Ренье составил 92,53 кг.

Напомним, Малыхин и де Риддер встречались и прежде. Соперники сражались друг с другом на турнире One Championship — on Prime Video 5 3 декабря 2022 года. Россиянин нокаутировал голландца в первом раунде и стал новым чемпионом One Championship в полутяжёлом весе.

В настоящий момент Анатолий является чемпионом One Championship в тяжёлом и полутяжёлом весе. Голландец удерживает титул в среднем весе.

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