Малыхин снова расправится с де Риддером и войдёт в историю ММА. Где смотреть One 166

Дата и время турнира One 166 с главным боем де Риддер — Малыхин

1 марта в городе Лусаил (Катар) состоится очередной турнир One 166. В главном событии вечера российский боец Анатолий Малыхин и нидерландец Ренье де Риддер сойдутся в поединке за пояс организации в средней весовой категории.

В июне 2023 года Малыхин нокаутировал Арджана Бхуллара и стал двойным чемпионом азиатского промоушена. А теперь россиянин постарается завоевать ещё один титул и стать уже тройным чемпионом. Стоит отметить, что с де Риддером Анатолий ранее встречался в рамках полутяжёлого веса, и тогда победа осталась за россиянином, который нокаутировал своего соперника. Начало турнира — в 15:30 мск. Главный бой ориентировочно начнётся не ранее 19:00.

Прямая трансляция боя Ренье де Риддер — Анатолий Малыхин

Трансляция всего турнира One 166 будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч». Кроме того, «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию события, в которой расскажет о самых интересных подробностях.

Кард турнира с главным боем Ренье де Риддер — Анатолий Малыхин

Ренье де Риддер (16-1) — Анатолий Малыхин (13-0);

Джарред Брукс (20-2) — Джошуа Пасио (20-4);

Кай Танг (17-2) — Тан Ли (14-3);

Стамп Файртекс (11-2) — Денис Замбоанга (10-2);

Тай Руотоло (26-10) — Айзек Митчелл (18-2).

Материалы о турнире One 166

Прогнозы на турнир One 166 с боем де Риддер — Малыхин

Малыхин уверен в себе настолько, что готов победить де Риддера на его «поле».

«В этот раз я задушу де Риддера! Никто никогда на этой планете не финишировал де Риддера приёмом! А я задушу этого парня. Хочу, чтобы публика насладилась боем. Так что давайте дадим де Риддеру два раунда», — заявил российский боец в интервью пресс-службе промоушена ONE.

Кроме того, россиянин уверен, что прочитает все действия оппонента: ««В этот раз в тренировочном лагере мы сфокусировались на борьбе. Я полностью уверен, что де Риддер попытается забороть меня. Мы много работали над вольной борьбой, так что Ренье будет трудно провести тейкдаун. Ещё работали над джиу-джитсу».

А сам де Риддер рассказал о планах на реванш с Анатолием: «Не дать себя ударить. Получить удовольствие. Пару раз ударить его ногой, пару раз — рукой. Потом провести тейкдаун и задушить. Всё как я люблю».