Джон Джонс показал отношение к маме Нганну

Действующий чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Джон Джонс тепло поприветствовал и обнял маму франко-камерунского бойца смешанных единоборств (ММА) Фрэнсиса Нганну во время турнира PFL vs Bellator: CHAMPS в Саудовской Аравии.

Джон Джонс встретился с мамой Нганну:

Напомним, в конце октября прошлого года Джонс получил тяжёлую травму. Инцидент случился во время спарринга на тренировке. Изначально сообщалось, что восстановление может занять до восьми месяцев. На счету прославленного спортсмена 29 поединков на профессиональном уровне, в которых он одержал 27 побед (10 нокаутом), потерпел одно поражение, а один бой с его участием был признан несостоявшимся.

Ранее к Джонсу обратился россиянин Александр Емельяненко.