Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Умар Нурмагомедов: каждый день пишу Хабибу, он не отошёл от нас

Умар Нурмагомедов: каждый день пишу Хабибу, он не отошёл от нас
Аудио-версия:
Комментарии

Непобеждённый российский проспект легчайшего веса (до 61 кг) UFC Умар Нурмагомедов рассказал о взаимоотношениях с троюродным братом, бывшим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым, а также отреагировал на переименование дагестанского села в честь заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова, отца Хабиба.

«Пару дней назад говорили с Хабибом. Каждый день ему пишу. Он смотрит бои, а также мои спарринги. Дома он исправляет мои ошибки. Он не отошёл от нас, а отошёл от боёв. Мне радостно, что село переименовали в честь Абдулманапа Нурмагомедова. Он всегда был человеком, который совершает благие деяния для общества. Заслуженно!» — сказал Нурмагомедов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в ноябре 2023 года село Кироваул Кизилюртовского района Дагестана было переименовано в село Манапкала в честь Абдулманапа Нурмагомедова.

Материалы по теме
Снимается чаще, чем дерётся. Что не так с карьерой Умара Нурмагомедова
Снимается чаще, чем дерётся. Что не так с карьерой Умара Нурмагомедова
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android