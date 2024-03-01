Умар Нурмагомедов: каждый день пишу Хабибу, он не отошёл от нас

Непобеждённый российский проспект легчайшего веса (до 61 кг) UFC Умар Нурмагомедов рассказал о взаимоотношениях с троюродным братом, бывшим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым, а также отреагировал на переименование дагестанского села в честь заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова, отца Хабиба.

«Пару дней назад говорили с Хабибом. Каждый день ему пишу. Он смотрит бои, а также мои спарринги. Дома он исправляет мои ошибки. Он не отошёл от нас, а отошёл от боёв. Мне радостно, что село переименовали в честь Абдулманапа Нурмагомедова. Он всегда был человеком, который совершает благие деяния для общества. Заслуженно!» — сказал Нурмагомедов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в ноябре 2023 года село Кироваул Кизилюртовского района Дагестана было переименовано в село Манапкала в честь Абдулманапа Нурмагомедова.