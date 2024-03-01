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Боец UFC Сергей Павлович рассказал о своих зависимостях

Боец UFC Сергей Павлович рассказал о своих зависимостях
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Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в тяжёлой весовой категории Сергей Павлович ответил на вопрос о зависимостях. Российский боец дал понять, что он не склонен к нарушению режима, но иногда может смотреть сериалы или читать книги не останавливаясь.

«В этом плане могу спокойно сказать – я не пью и не курю. Единственное, бывает такое, что, если какой-то сериал или фильм, как хорошую книгу читаешь взахлёб. Могу книжку читать. Если она мне понравится, я не остановлюсь, пока не дочитаю её», – заявил Павлович в интервью YouTube-каналу Ruslan Gumilev.

Профессиональный рекорд Павловича в смешанных единоборствах насчитывает 18 побед и два поражения.

Напомним, предыдущий раз Павлович выходил в октагон в ноябре прошлого года, когда в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 295 он сразился с британцем Томом Аспиналлом за временный титул в тяжёлой весовой категории. Тогда Павлович потерпел поражение техническим нокаутом в первом раунде.

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