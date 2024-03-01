Павлович рассказал, как на него повлияло поражение от Аспиналла

Топовый российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович, выступающий в тяжёлой весовой категории UFC, ответил на вопрос, как на него повлияло поражение от британца Тома Аспиналла.

«Если бы пояс был у меня, было бы всё гораздо лучше. Хоть результат и отрицательный, это значит, что я двигаюсь маленькими шагами в правильном направлении. Сейчас надо поднажать, прибавить для достижения цели», – сказал Павлович в интервью YouTube-каналу Ruslan Gumilev.

Напомним, профессиональный рекорд Павловича в смешанных единоборствах составляет 18-2. В ноябре 2023 года в рамках турнира UFC 295 российский боец подрался с Томом Аспиналлом. Они сражались за временный титул чемпиона UFC в тяжёлой весовой категории. Павлович потерпел поражение техническим нокаутом в первом раунде. С тех пор Сергей не возвращался в октагон.