Малыхин — Нганну: ты мой шоколадный тортик

Тройной чемпион One Championship в тяжёлом, полутяжёлом и среднем весе и российский боец смешанных единоборств Анатолий Малыхин обратился к камерунскому бойцу и бывшему чемпиону UFC в тяжёлом весе Фрэнсису Нганну.

«Нганну, ты следующий, ты мой шоколадный тортик. Погнали!», — сказал Анатолий Малыхин на пресс-конференции после поединка с Ренье де Риддером.

Напомним, что Анатолий Малыхин сегодня, 1 марта, одержал победу в реванше с чемпионом One Championship в среднем весе Ренье де Риддером. Анатолий нокаутировал голландского бойца в третьем раунде. Тем самым Анатолий стал тройным чемпионом One.

Фрэнсис Нганну провёл свой последний поединок по ММА в январе 2022 года, на турнире UFC 270. Его оппонентом был французский боец Сириль Ган, которого он победил единогласным решением судей.