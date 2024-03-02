Марлон Вера — о поражении от Альдо: я совершил самую большую ошибку в своей жизни

Эквадорский боец Марлон Вера рассказал, что поражение, которое ему нанёс бывший чемпион UFC в полулёгком весе Жозе Альдо, положительно повлияло на его прогресс в смешанных единоборствах.

«Проигрывать таким образом действительно больно. После поединка я был словно во тьме. Я был строг к себе. Это было удручающе. Я совершил самую большую ошибку в своей жизни, но это была также и лучшая ошибка в моей жизни, потому что поражение от Альдо многому меня научило. Теперь я это понимаю.

Вот почему вы увидели мою карьеру такой, какой она стала. Потому что я поставил для себя установку: «Ты всегда должен быть осторожен во всём». Это поражение, я бы сказал, стало лучшим поражением в моей карьере. Почему бы не извлечь ценные уроки из этого боя, особенно когда тебя побеждает такая легенда, как Жозе Альдо?» ‎— приводит слова Марлона портал Yahoo Sports.

Напомним, бойцы встречались на турнире UFC Fight Night 183. Жозе Альдо победил Марлона Веру единогласным решением судей.