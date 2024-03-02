Том Аспиналл: я хочу, чтобы Джонс продолжал драться, чтобы у меня был шанс сразиться с ним

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл вновь выразил желание провести бой с действующим обладателем титула UFC в тяжёлом весе Джоном Джонсом.

«Джонс определённо находится не в лучшей физической форме. Но то, как ты выглядишь и как ведёшь бой, — это две разные вещи. То, что он выглядит не в лучшей форме, не означает, что он не может очень хорошо драться, потому что он Джон Джонс и является одним из лучших бойцов ММА в истории.

Я не знаю Джона лично, поэтому я не знаю, о чём он думает и что предполагает делать. Я бы хотел, чтобы он продолжал драться, чтобы у меня был шанс сразиться с ним, но кто знает, что будет с нами.

Я понятия не имею захочет ли Джонс драться со мной. Люди могут говорить всё, что хотят, но когда дело доходит до подписания контракта, проведения тренировочного лагеря и самого боя — это совсем другое. Одно дело говорить в интервью, писать что-то в социальных сетях о желании провести бой, и совершенно другое — выйти на бой», — приводит слова Аспиналла портал DAZN.