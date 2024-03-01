Майкл Пейдж поделился эмоциями от тренировок с Томом Аспиналлом

Бывший боец Bellator Майкл Пейдж рассказал о проведённых тренировках вместе с временным чемпионом UFC в тяжёлом весе Томом Аспиналлом.

«Тренировки с Томом Аспиналлом были великолепными, просто из-за того, какой у него характер. Он исключительный человек, мастер боевых искусств, и мне хотелось боготворить его на вершине ММА.

Увидев Тома Аспиналла, я понял, что он тот человек и боец, на которого должны равняться молодые ребята. Они должны понимать, что не нужно болтать, быть громкими, дерзкими и исключительно грубыми, чтобы достигнуть вершины. Мне понравилось работать с ним.

Иногда происходит одна важная вещь: вы встречаете единомышленника, и общение с ним подтверждает правильность того, что вы делаете. Когда вам выражают поддержку так часто и долго один и тот же человек, к этому трудно прислушаться. Поэтому, когда вы получаете поддержку от другого человека, на которого можно равняться, то это звучит более убедительно. У нас было взаимное уважение, поэтому мне кажется, что мы во многом поддержали друг друга», — сказал Пейдж порталу Eurosport.