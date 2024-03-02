Онлайн-трансляция боя Нурмагомедов – Алмахан начнётся примерно в 0:20

В ночь со 2 на 3 марта в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 238, в рамках которого российский проспект легчайшего веса (до 61 кг) Умар Нурмагомедов (16-0) встретится с казахстанцем Бекзатом Алмаханом (14-1).

Умару Нурмагомедову 28 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2016 году и в январе 2021-го провёл свой первый поединок в UFC. Всего на счету бойца в престижнейшей лиге мира четыре победы и ни одного поражения.

Бекзату Алмахану 26 лет. Казахстанец выступает в MMA с 2016 года, предстоящий поединок является для него дебютным в UFC.

Трансляцию турнира UFC Fight Night 238 проведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец», также ивент будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало поединка Нурмагомедов – Алмахан не ранее 00:20 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию события.