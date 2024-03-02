Хейни: победа над Райаном Гарсией докажет, что я – новое лицо бокса

емпион мира в двух весовых категориях американец Девин Хейни высказался о предстоящем поединке со звёздным соотечественником Райаном Гарсией, который состоится 20 апреля в Лас-Вегасе (США).

«Райан всегда был хорошим бойцом. Но со временем я перерос его и стал намного лучше, а он остался таким же. И я должен доказать это 20 апреля.

Это будет мегасобытие, которое катапультирует меня. Победа докажет, что я – новое лицо бокса», — сказал Хейни на пресс-конференции.

Райану Гарсии 25 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в январе 2021-го сразился за временный титул WBC, нокаутировав британца Люка Кэмпбелла. В апреле 2023 года Гарсия потерпел первое поражение, уступив нокаутом (удар по корпусу) соотечественнику Джервонте Дэвису.

Хайни в своём последнем бою, состоявшемся в декабре, завоевал титул WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), отобрав его у соотечественника Реджиса Прогрейса.