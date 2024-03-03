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Умар Нурмагомедов высказался о своём нокдауне в бою с Алмаханом на турнире UFC

Умар Нурмагомедов высказался о своём нокдауне в бою с Алмаханом на турнире UFC
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Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов высказался о своём нокдауне в бою с представителем Казахстана Бекзатом Алмаханом на турнире UFC Fight Night 238. Напомним, На старте поединка Алмахан смог ударом руки сбить Нурмагомедова, но россиянин сразу же перевёл соперника в партер, захватив инициативу.

UFC 2024. UFC Fight Night 238, Лас-Вегас, США
Умар Нурмагомедов (W) - Бекзат Алмахан
03 марта 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Умар Нурмагомедов
Окончено
UD
Бекзат Алмахан

«Я не видел этот удар в первом раунде, мне нужно быть внимательнее. Не понял, что произошло, я пытался подобрать дистанцию, и смотрю, а я уже у него в ногах. Да, я проснулся в тот момент», — сказал Нурмагомедов после боя.

Сам бой завершился победой Умара Нурмагомедова единогласным решением судей.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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