Умар Нурмагомедов бросил вызов Кори Сэндхагену

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов бросил вызов американцу Кори Сэндхагену. Напомним, на турнире FC Fight Night 238 Нурмагомедов единогласным решением судей победил представителя Казахстана Бекзата Алмахана.

«Я хочу драться с Кори Сэндхагеном. Думаю, это будет претендентский бой», — сказал Нурмагомедов после боя.

Таким образом, россиянин одержал 17-ю победу подряд. В рамках UFC у Умара пять побед.

Кори Сэндхаген, в свою очередь, провёл в смешанных единоборствах 21 поединок, из которых одержал 17 побед и потерпел четыре поражения. В своём последнем бою, который состоялся 5 августа 2023 года, Кори Сэндхаген победил Роба Фронта единогласным решением судей.

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